Fix keren! Patung lilin Agnez Mo sudah nampang di Madame Tussauds Hollywood

Hiburan

Agnez Mo resmi punya patung lilin yang dipajang di Madame Tussauds Hollywood, Amerika Serikat. Penyanyi sekaligus aktris kebanggaan kita ini sekarang bersanding sama deretan bintang dunia kayak Selena Gomez, Lady Gaga, sampai Anne Hathaway. Vibes-nya benar-benar level internasional!

Sebenarnya Madame Tussauds sudah kasih bocoran soal debut Agnez di cabang Hollywood lewat media sosial pada 14 Oktober 2026. Tapi sekarang, sosok Agnez sudah benar-benar terlihat nyata terpajang di sana. Ini jelas jadi pencapaian terbaru Agnez di industri hiburan global.

Agnez sendiri sempat cerita soal look patung lilinnya. Katanya, tampilan itu terinspirasi dari penampilannya di video musik 'Get Loose', yang merupakan lagu kolaborasi bareng penyanyi R&B asal Amerika, Ciara. Agnez bahkan bilang kalau figurnya itu kelihatan seperti seorang aktris.

Buat yang penasaran, tampilan patung ini benar-benar mencuri perhatian karena pakai busana hitam berpayet yang menutup hampir seluruh tubuh, termasuk bagian kepala. Look-nya kasih kesan dramatis sekaligus futuristis. Jujur, pilihannya berani banget dan bikin tampilannya jadi stand out di antara yang lain.

Kira-kira siapa lagi ya artis Indonesia yang bakal menyusul Agnez biar museumnya makin rame wajah lokal?