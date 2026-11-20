Elounda berutang ketenaran internasionalnya pada visi Spyros Kokotos dan tiga hotel ikonik: Elounda Mare, Porto Elounda, dan Elounda Peninsula.

Elounda Mare memelopori bungalow dengan kolam renang pribadi. Pada tahun 1992, Porto Elounda memperkenalkan kamar dengan kolam renang pribadi dan lapangan golf hotel pertama di Kreta. Elounda Peninsula menonjol dengan vila tepi lautnya yang unik, dilengkapi kolam renang pribadi dan taman yang luas.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson, dan Andrea Bocelli hanyalah beberapa nama terkenal yang dikaitkan dengan Elounda.

Saat ini, Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro milik keluarga Ferragamo, dan Sumosan melengkapi pengalaman tersebut.

Elounda: di mana kemewahan bersahaja bertemu Kreta yang otentik.

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