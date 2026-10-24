EJAE KPop Demon Hunters menikah dengan Sam Kim di Seoul, gaun pengantinnya beneran kayak putri dongeng!

Hiburan

Penyanyi dan penulis lagu EJAE akhirnya resmi melepas masa lajangnya dengan produser musik Sam Kim. Pasangan ini menggelar pernikahan mereka pada Sabtu 17 Oktober 2026 di Stage28, Distrik Gangdong, Seoul, Korea Selatan. Momen bahagia ini jadi sorotan setelah rangkaian foto pernikahannya dirilis pada Selasa 20 Oktober 2026, yang memperlihatkan detail spesial mulai dari busana yang dirancang khusus sampai prosesi adat.

EJAE sendiri adalah sosok di balik kesuksesan global film animasi Netflix, KPop Demon Hunters. Ia mengisi suara nyanyian untuk karakter Rumi, pemimpin girl group fiktif HUNTR/X. Selain itu, EJAE menciptakan dan menyanyikan lagu soundtrack berjudul Golden yang sukses besar bahkan berhasil memenangkan penghargaan Best Original Song di ajang Oscar awal tahun ini.

Look Mewah dan Sentuhan Tradisional

Dalam rangkaian foto yang beredar, EJAE tampil sangat anggun dengan gaun pengantin strapless hasil rancangan khusus Danielle Frankel. Gaun ini punya lapisan kain tulle yang bervolume dengan siluet dramatis, bikin penampilan EJAE terasa mewah sekaligus romantis, beneran kayak putri di negeri dongeng. Sam Kim juga nggak kalah keren dengan mengenakan tuksedo yang juga dibuat khusus untuk mendampingi sang istri.

Nggak cuma tampil modern, pasangan ini juga tetap menjaga akar budaya mereka lewat prosesi "pyebaek". Dalam upacara pernikahan tradisional Korea ini, EJAE dan Sam Kim memberikan penghormatan kepada keluarga mereka. Setelah prosesi adat yang khidmat itu selesai, mereka melanjutkan perayaan bersama para tamu undangan di area resepsi yang unik. Mereka memilih ruangan bergaya rumah kaca dengan dinding-dinding transparan, memberikan kesan terbuka dan elegan.

Lokasi Penuh Kenangan dan Momen Keluarga

Pemilihan Stage28 sebagai venue pernikahan ternyata bukan tanpa alasan. Tempat ini punya makna personal yang sangat dalam bagi EJAE karena merupakan salah satu lokasi yang sering ia kunjungi bersama kakek dan neneknya saat masih kecil. Hubungan keluarga ini memang kental, mengingat EJAE adalah cucu dari aktor veteran Korea Selatan, Shin Young-kyun.

Dua hari sebelum hari pernikahan, EJAE dan Sam Kim hadir di Stage28 untuk menghadiri Beautiful Artist Awards ke-16, sekaligus perayaan ulang tahun sang kakek yang ke-100.

Drama Persiapan dan Perubahan Rencana

Perjalanan cinta EJAE dan Sam Kim sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017. Mereka pertama kali bertemu setelah diperkenalkan oleh seorang kenalan untuk mengerjakan sebuah proyek musik. Dari kolaborasi profesional itulah hubungan mereka berkembang hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran.

Namun, jalan menuju pelaminan ternyata sempat mengalami perubahan rencana yang cukup signifikan. Awalnya, pasangan ini berencana menggelar pernikahan pada bulan November di California, Amerika Serikat. Tapi, seiring dengan melejitnya karier EJAE setelah sukses dengan KPop Demon Hunters, mereka memutuskan untuk memindahkan lokasi pernikahan ke Korea Selatan dan memajukan jadwalnya menjadi Oktober 2026.

Perubahan mendadak ini bikin persiapan pernikahan jadi cukup menantang. EJAE mengungkapkan bahwa mereka hanya punya waktu sekitar empat bulan untuk mengurus segalanya setelah mengubah rencana awal. Meskipun harus bekerja sama mengurus seluruh persiapan di tengah jadwal yang sangat padat dan sempat membuat stres, mereka akhirnya berhasil mewujudkan pernikahan impian tersebut.

Kira-kira kalau kalian nikah, lebih pilih konsep rumah kaca kayak EJAE atau tetap klasik di gedung?