Hiburan

SCTV Awards 2026 berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, pukul 19.00 WIB. Acara ini digelar secara langsung dari Studio 6 Emtek City, Jakarta, dan disiarkan lewat SCTV serta live streaming di Vidio.

Sejumlah musisi masuk dalam daftar penampil. Afgan, Mahalini, dan JKT48 termasuk dalam daftar penampil. Selain mereka, Akbar Chalay dan boy group SEEN juga ikut naik panggung membawa penampilan masing-masing.

Keseruan makin lengkap dengan kehadiran Top 5 The Icon Indonesia. Felicia, Vedra, Sheera, Dieva, dan Gerald dijadwalkan tampil memberikan hiburan buat para pemirsa.

Bukan cuma soal musik, bintang sinetron unggulan SCTV juga nggak mau kalah buat ikutan meramaikan acara. Salah satunya adalah para pemain sinetron Wajah Cinta yang Lain, mulai dari Dinda Kirana, Oka Antara, Andri Mashadi, Ibrahim Risyad, sampai Aulia Sarah.

Untuk urusan jalannya acara, ada empat pembawa acara yang memandu malam penghargaan ini. Mereka adalah Gilang Dirga, Ben Kasyafani, Aqeela Calista, dan Fanny Ghassani.

Jujur, line-up penampilnya emang nggak main-main, jadi nggak heran kalau acaranya dinantikan banget. Kira-kira siapa ya yang akhirnya bawa pulang trofi tahun ini?