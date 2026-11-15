Drama episode 219 Terikat Janji: rahasia terbongkar, Mayang panik berat

Hiburan

Episode 219 sinetron Terikat Janji yang tayang 15 November 2026 membawa angin segar buat Davina. Henry akhirnya mengungkap fakta sebenarnya soal hubungannya dengan Medina kepada Novan. Pengakuan ini jadi momen lega buat Davina, sekaligus bikin Novan nyesel banget karena dulu sempat nuduh Medina selingkuh sampai tega ngusir dan misahin Medina dari Davina.

Kisah ini makin kompleks waktu Henry menemui Veronika buat minta maaf karena telat meluruskan masa lalu. Keduanya akhirnya sepakat damai, mau kerja sama cari Ryan, dan yang paling penting, kasih restu buat hubungan Sena dan Davina. Biar makin akrab, Henry dan Veronika berencana mampir ke rumah Novan buat pertemuan keluarga malam itu juga.

Novan sendiri menyambut hangat rencana ini dan minta Mayang buat siapin jamuan makan malam yang spesial. Tapi ya namanya juga sinetron, suasana hangat itu malah bikin Mayang panik dan kesel. Selain karena dia masih mandang rendah Sena yang dianggap cuma penjual ketoprak, Mayang makin tertekan karena Novan mulai curiga kalau Mayang sengaja memprovokasi kesalahpahaman lewat foto-foto masa lalu.

Kepanikan Mayang makin jadi setelah dia tahu kalau Henry pegang bukti kuat berupa email dari Medina. Mayang takut banget kalau email itu bakal membongkar rahasia besar soal hilangnya Ryan dan menyeret namanya. Jujur, plot twist-nya mulai terasa, tapi kita lihat saja apa Mayang bakal tetap bisa nutupin semua ini atau malah kena batunya di meja makan nanti.