Saling dukung, Adiezty Fersa bikin Gilang Dirga semangat kuliah lagi

Hiburan

Adiezty Fersa resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo pada Juli 2026. Keberhasilannya menyelesaikan pendidikan sarjana yang sempat tertunda bertahun-tahun ini ternyata membawa efek domino yang positif bagi sang suami, Gilang Dirga.

Perjuangan Adiezty yang tetap kuliah sambil mengurus rumah tangga dan anak ternyata menginspirasi Gilang untuk ikut menuntaskan pendidikannya yang juga sempat tertunda. Adiezty mengaku awalnya tidak menyangka kalau tekadnya ini bakal bikin Gilang bilang, "Aku juga pengin deh".

Motivasi utama Adiezty sebenarnya sederhana: ia ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan memberikan contoh bagi putranya, Gin Dirga. Menurut Adiezty, ia ingin menunjukkan kepada Gin bahwa tidak ada batasan waktu dalam mengejar dan menyelesaikan pendidikan. Hal ini ia ungkapkan saat berada di Studio Trans 7, Warung Buncit, Jakarta Selatan, pada 13 November 2026.

Biar tetap bisa mendampingi Gin, Adiezty sengaja memilih jadwal kuliah pagi supaya bisa pulang lebih cepat. Meski sempat merasa repot saat mendekati sidang skripsi, ia merasa pengaturan waktunya selama ini aman sehingga kewajiban akademis dan urusan keluarga bisa berjalan beriringan.

Kini, Adiezty sudah mulai mempertimbangkan untuk lanjut ke jenjang S2. Namun, ia memilih untuk menunggu Gilang lulus terlebih dahulu, karena Gilang dijadwalkan lulus pada semester ini. Setelah Gilang selesai, mereka akan berdiskusi apakah ingin mengambil S2 bersamaan atau bergantian.