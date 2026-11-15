Jessica Iskandar operasi revisi hidung gara-gara terbentur kening anak

Hiburan

Jessica Iskandar baru saja menjalani operasi revisi hidung. Alasan utamanya bukan sekadar estetika, tapi karena ada kendala pernapasan yang harus diperbaiki. Vincent Verhaag mengungkapkan kalau ini adalah operasi kedua buat Jedar.

Operasi pertama dilakukan di Korea sekitar tiga tahun lalu. Menurut Vincent, hasilnya berhasil tapi tidak seratus persen. Menurut Vincent, hidung Jedar sempat terbentur dahi anak mereka, Don, tak lama setelah pulang dari Korea.

Kejadian terbentur itu terjadi sekitar 2023 saat Don berusia satu tahun lebih dan belum bisa mengontrol gerakannya. Jedar menceritakan kalau saat itu sempat berdarah karena posisinya baru saja selesai operasi dan sedang berpelukan karena kangen dengan anaknya.

Karena waktunya terbatas setelah Don dan Hagia lahir, tindakan medis lanjutan baru bisa dilakukan setelah Hagia selesai disusui. Setelah jeda beberapa bulan dan menyiapkan mental, Jedar akhirnya berangkat untuk operasi revisi tersebut.

Vincent menjelaskan kalau struktur tulang hidung bagian atas Jedar sebelumnya agak bergeser ke kanan. Hal ini menyebabkan salah satu saluran napasnya tertekan. Berkat operasi terbaru ini, posisi hidungnya kini sudah lurus. Vincent menambahkan kalau hasil operasinya juga memberikan bonus berupa tampilan yang lebih cantik lewat sentuhan touch up.

Jedar mengaku sengaja mencari dokter THT untuk revisi ini. Sebelum masuk ke ruang operasi, ia juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan CT scan tengkorak.

Ya ampun, bayangin baru selesai operasi terus terbentur kening bayi, pasti panik banget!