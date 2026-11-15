pecah! lesti kejora cetak sejarah di jupiter music awards 2026

Hiburan

Lesti Kejora baru saja bikin gebrakan besar di kancah musik Asia. Penyanyi dangdut kebanggaan kita ini resmi membawa pulang penghargaan Female Artist of the Year di ajang Jupiter Music Awards 2026.

Yang bikin momen ini gila adalah Lesti jadi penyanyi non-Korea pertama yang berhasil menang di kategori tersebut sepanjang sejarah penyelenggaraan Jupiter Music Awards. Jujur, ini pencapaian yang kelas banget karena dia harus bersaing ketat dengan deretan bintang besar Korea Selatan yang popularitasnya sudah mendunia.

Kemenangan bersejarah ini dikonfirmasi lewat unggahan ucapan selamat yang ditujukan untuk Lesti. Bisa dibilang, ini kemenangan telak buat musisi Indonesia di level internasional.

Kira-kira siapa lagi ya musisi lokal yang bisa bikin sejarah kayak Lesti?