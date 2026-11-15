syifa hadju liburan ke la, gaya simpelnya malah bikin netizen terpana

Hiburan

Syifa Hadju benar-benar definisi nggak ada yang gagal kalau urusan gaya. Saat liburan ke Los Angeles, penampilan istri El Rumi ini kembali curi atensi dan banjir pujian dari netizen yang terpana melihat kecantikannya.

Salah satu look yang mencuri perhatian adalah gaya casual-nya yang manis. Syifa terlihat memakai celana panjang putih yang dipadukan dengan blouse tanpa lengan berwarna pink. Blouse tersebut punya motif floral kecil-kecil dengan detail ruffle di bagian leher, dada, dan bawahnya.

Kecantikan natural Syifa yang dipadu riasan soft bikin banyak netizen berkomentar kalau dia terlihat semakin cantik setelah menikah dengan El. Bahkan, mertuanya sendiri, Maia Estianty, ikut memberikan komentar "Cantik selalu" .

Selain gaya feminin, Syifa juga tampil ringkas dengan gaya yang lebih simpel. Ia terlihat mengenakan sweater hitam bertuliskan Stranger Things dengan rambut yang ditata high bun. Meski penampilannya simpel, gaya Syifa tetap terlihat elegan dan tidak berlebihan bagi banyak orang.

Kira-kira look mana yang paling cocok buat dijadikan inspirasi outfit liburan?