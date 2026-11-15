Jungkook BTS cetak rekor gila di Spotify lewat album GOLDEN

Hiburan

Jungkook BTS baru saja mengukir sejarah baru setelah album solo pertamanya, GOLDEN, bertahan di tangga lagu "Weekly Top Albums Global" Spotify selama 156 pekan berturut-turut. Pada periode 30 Oktober hingga 5 November 2026, album ini berada di peringkat ke-200, yang sekaligus memecahkan rekor masuk tangga lagu terlama bagi artis solo Asia.

Kekuatan album GOLDEN makin terbukti dengan total kumulatif pemutaran yang sudah melampaui 7,6 miliar kali. Angka fantastis ini menjadikan Jungkook sebagai artis Asia pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut untuk kategori album reguler.

Bukan cuma albumnya yang juara, lagu-lagu solonya juga nggak main-main. Singel debutnya, Seven, sudah menembus 3,13 miliar pemutaran dan menjadi lagu milik artis Asia dengan rekor tercepat sepanjang masa.

Koleksi lagu lainnya juga punya angka yang bikin geleng kepala. Standing Next to You sudah diputar 1,54 miliar kali, sementara 3D dan Left and Right masing-masing mencapai 1,22 miliar pemutaran. Selain itu, Dreamers meraih 560 juta pemutaran, Still With You 520 juta, dan Stay Alive mencapai 400 juta pemutaran.

Kalau melihat profil Spotify pribadinya, total pemutaran di seluruh kredit lagu Jungkook sudah mencapai 11,6 miliar. Capaian ini menjadi yang pertama diraih oleh artis solo K-pop sekaligus rekor tercepat bagi artis Asia.

Sementara itu, BTS dikonfirmasi akan menyambangi Jakarta dalam formasi lengkap setelah masa wajib militer.

Jujur saja, angka-angka ini benar-benar menunjukkan kalau Jungkook bukan sekadar bintang K-pop, tapi sudah jadi raksasa musik global yang sulit digeser.