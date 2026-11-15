Bayi kedua Jennifer Coppen diprediksi lahir tepat di anniversary pernikahan

Hiburan

Aktris Jennifer Coppen sedang hamil anak kedua. Lewat Instagram Story, Jennifer membagikan informasi estimated due date atau perkiraan tanggal persalinan sang buah hati yang jatuh pada 12 Juni 2027.

Tanggal ini terasa sangat spesial karena diprediksi tepat satu tahun setelah Jennifer dan Justin Hubner resmi menikah. Jennifer bahkan mengaku sampai menangis saat mengetahui estimasi tanggal kelahiran adik Kamari tersebut.

Dalam unggahannya, Jennifer menuliskan pesan haru sebagai ungkapan rasa syukur atas kehamilan yang menjadi kebahagiaan baru dalam hidupnya. "Nangis pecah di saat tahu estimasi due date adik Kamari. MasyaAllah Tabarakallah," tulisnya.

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