Bernadya rilis Cari Aku di Bandung, lagu tentang gagal move on yang paling relate

Hiburan

Bernadya baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul Cari Aku di Bandung pada 13 November 2026. Lagu ini masuk ke dalam album Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya). Untuk lagu ini, Bernadya mengambil peran penuh karena dia menggarap sendiri proses penulisan lirik sekaligus komposisi musiknya.

Kali ini Bernadya membawa kita masuk ke dalam cerita tentang kerinduan mendalam terhadap seseorang dari masa lalu. Lagu ini bukan cuma soal gagal move on biasa, tapi lebih ke arah pergulatan batin yang cukup rumit.

Kontradiksi Perasaan dan Isyarat Tersembunyi

Inti dari lagu Cari Aku di Bandung adalah tentang pertentangan antara apa yang diucapkan kepada orang lain dengan apa yang sebenarnya dirasakan di dalam hati. Ada sosok yang berusaha keras mengatakan bahwa pertemuan kembali dengan mantan kekasih sebaiknya tidak terjadi, namun kenyataannya hati justru menginginkan hal yang berbeda.

Kontradiksi ini terlihat jelas dari tindakannya. Meski mulut bilang tidak ingin bertemu, sosok dalam lagu ini justru sengaja mendatangi berbagai lokasi yang memiliki kemungkinan besar untuk mempertemukannya dengan sang mantan. Tempat-tempat yang didatangi pun bukan lokasi sembarang, melainkan tempat yang punya memori bersama antara mereka berdua.

Di sinilah kota Bandung mengambil peran penting. Kota ini digambarkan bukan sekadar latar tempat, tapi sebagai lokasi yang menyimpan memori hubungan mereka sekaligus menjadi tempat yang diharapkan bisa mempertemukan kembali kedua orang tersebut. Menariknya, keinginan untuk bertemu ini tidak disampaikan lewat permintaan langsung atau chatan, melainkan melalui isyarat kerinduan. Tokoh dalam lagu berharap sang mantan bisa menggunakan intuisinya untuk menemukan dirinya di tempat yang pernah mereka datangi bersama.

Janji yang Belum Terpenuhi dan Rasa Sesal

Harapan untuk bertemu itu tetap ada walaupun si tokoh sadar bahwa hubungan mereka sudah tidak mungkin bisa kembali seperti dulu lagi. Jadi, pertemuan yang diinginkan di Bandung ini bukan untuk memulai kembali hubungan asmara, melainkan lebih kepada keinginan untuk memenuhi janji bertemu sekali lagi.

Selain soal cinta, lagu ini juga membawa pesan tentang perpisahan yang meninggalkan sesuatu yang belum benar-benar terselesaikan. Ada kerinduan yang masih mengganjal dan keinginan besar untuk menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ada beban perasaan yang masih terbawa meski hubungan sudah berakhir.

Kenangan Bersama Keluarga Mantan

Satu dimensi yang cukup menyentuh dalam lagu ini adalah keterkaitannya dengan sosok ibu sang mantan kekasih. Tokoh dalam lagu mengungkapkan bahwa dirinya masih merindukan sosok ibu tersebut. Ada rasa penyesalan yang mendalam karena kepergiannya dari kehidupan keluarga tersebut dirasa berlangsung terlalu tergesa-gesa.

Permintaan maaf ini memberikan kedalaman baru pada cerita perpisahan yang dibawakan Bernadya. Ternyata, rasa rindu dan kehilangan yang dirasakan tidak hanya terbatas pada hubungan romantis dengan mantan pasangan, tetapi juga mencakup kenangan dan kedekatan yang pernah terjalin dengan lingkungan keluarga mantan tersebut.

Secara keseluruhan, Cari Aku di Bandung adalah potret tentang seseorang yang sedang berusaha menyangkal perasaannya sendiri. Di balik semua penyangkalan dan keinginan untuk tidak berjumpa, tersimpan harapan besar agar mantan kekasihnya mau menemukan dirinya kembali di kota Bandung. Hanya dengan begitu, semua kerinduan dan permintaan maaf yang selama ini terpendam akhirnya bisa tersampaikan.