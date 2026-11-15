Cara Demian Aditya dan Sara Wijayanto tetap profesional meski sudah cerai

Hiburan

Demian Aditya dan Sara Wijayanto memutuskan untuk tetap menjalankan kerja sama profesional meskipun rumah tangga mereka telah berakhir. Langkah ini diambil karena mereka memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam usaha yang mereka bangun bersama.

Cara mengelola hubungan profesional pasca-perceraian

Demian menjelaskan beberapa hal tentang hubungan kerja mereka setelah berpisah:

Pertama, membatasi interaksi hanya pada urusan pekerjaan. Demian menegaskan bahwa hubungan mereka kini murni profesional dan hanya sebatas urusan kerjaan saja.

Kedua, tetap berada dalam satu manajemen. Meski status suami istri sudah tidak ada, keduanya masih berada dalam satu manajemen.

Ketiga, intensitas pertemuan di kantor menurun. Kesibukan masing-masing mengerjakan proyek di luar kantor membuat mereka semakin jarang bertatap muka. Jika dulu mereka bisa bertemu seminggu sekali di kantor, sekarang pertemuan langsung menjadi sangat jarang. Demian menyebutkan bahwa setelah perceraian, mereka baru bertemu di kantor sebanyak dua kali.

Status hubungan dan kondisi saat ini

Proses perpisahan mereka terjadi sekitar dua bulan yang lalu. Demian merasa sudah tidak perlu lagi membahas persoalan rumah tangganya karena hal tersebut hanya akan membawa mereka kembali ke masa lalu.

Perubahan terbesar yang dirasakan Demian setelah berpisah bukan pada urusan pekerjaan, melainkan pada kehidupan pribadinya. Ia mengaku hanya merasakan perbedaan pada kondisi tempat tinggal dan kini harus menjalani keseharian seorang diri tanpa teman menemani.

Sebagai informasi, Sara mengajukan gugatan cerai pada 8 September 2026. Sidang perdana dilaksanakan pada 24 September 2026, hingga akhirnya Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan cerai secara verstek pada 8 Oktober 2026 karena Demian tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali.

Jujur, salut banget sih sama kedewasaan mereka yang bisa misahin urusan hati sama urusan cari cuan, apalagi ada nasib karyawan yang harus dijaga. Kira-kira ada nggak ya mantan kalian yang bisa se-profesional ini?