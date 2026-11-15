Glenca Chysara umumkan hamil anak pertama

Hiburan

Kabar bahagia datang dari pasangan pesinetron Glenca Chysara dan Rendi Jhon. Lewat unggahan di Instagram pada 15 November 2026, Glenca mengumumkan kalau dia sedang menantikan kelahiran anak pertamanya.

Dalam video yang dibagikan, Glenca mengungkapkan usia kehamilannya sudah memasuki 12 minggu. Jujur, kita ikut senang karena kehadiran buah hati ini memang sudah sangat dinantikan sejak lama oleh pasangan yang menikah pada 2022 ini.

Setelah empat tahun membina rumah tangga, momen ini bikin kehidupan Glenca dan Rendi terasa makin sempurna. Duh, nggak sabar nunggu si kecil lahir ke dunia!