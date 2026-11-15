Asila Maisa jadi juri Pinton Anggon Mojang Jajaka Cianjur 2026

Hiburan

Asila Maisa resmi bergabung sebagai salah satu juri dalam ajang Pinton Anggon Mojang Jajaka Cianjur 2026. Kehadiran musisi muda ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang menyaksikan proses penilaian unjuk busana dan budaya tersebut.

Dalam rangkaian acara Wastranova Vol. 2 ini, Asila ditugaskan untuk memberikan perspektif mendalam. Fokus penilaiannya mencakup aspek karakter, penampilan, ekspresi, hingga tingkat kepercayaan diri para peserta. Pihak penyelenggara menilai wawasan Asila sangat relevan untuk mengapresiasi kreativitas generasi muda di Cianjur.

Sudut pandang Asila diharapkan bisa memperkaya proses evaluasi potensi asli para peserta dalam kompetisi bertajuk Swara Nusa ini. Menariknya, Asila yang merupakan putri dari Wakil Bupati Cianjur, Ramzi, menjalankan tugas penjurian ini bersama deretan tokoh lintas bidang lainnya.

Selain Asila, kursi juri juga ditempati oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, yang membawa unsur kepemimpinan dan pemerintahan. Untuk urusan estetika busana dan wastra lokal, ada Eliana Trisnawati selaku pemilik Dahlia Batik serta pengusaha mode Yogie Ginanjar dari Smara House.

Kompetisi ini diikuti oleh 12 pasang grand finalis kategori remaja dan 12 pasang kategori dewasa. Sebelumnya, Wakil Bupati Cianjur Ramzi juga sempat memberikan dukungan motivasi langsung saat mengunjungi sesi pembekalan dan pemotretan para peserta.

Kombinasi antara musisi, politisi, dan ahli mode dalam satu meja juri ini bikin standar penilaiannya jadi paket lengkap. Kira-kira siapa ya yang bakal menang?