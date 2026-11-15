Felicia Tissue resmi menikah dengan Kevin

Hiburan

Selebgram Felicia Tissue resmi membangun rumah tangga dengan pria bernama Kevin. Prosesi pernikahan mereka berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026.

Kabar bahagia ini dibagikan Felicia lewat Instagram pribadinya dengan caption, "Resmi tidak lagi sendiri! 14.11.2026. Hari pertama dari selamanya". Dalam unggahannya, Felicia tampil cantik mengenakan gaun putih dan membagikan momen sakral bersama kedua orang tuanya.

Jujur saja, kita semua sempat penasaran karena Felicia benar-benar menjaga privasi soal siapa calon suaminya. Padahal, mereka sudah melakukan banyak persiapan, mulai dari menerima lamaran pada Maret 2026, prosesi sangjit, sampai pemotretan prapernikahan di Singapura. Tapi ya gitu, identitas Kevin tetap dirahasiakan sampai akhirnya nama pria ini terungkap lewat detail cinderamata saat momen pemberkatan.

Sebagai pengingat buat yang lupa, Felicia dulu sempat dikenal publik sebagai mantan kekasih Kaesang Pangarep. Mereka berdua menjalin hubungan saat sama-sama kuliah di Singapura sebelum akhirnya putus. Drama setelah putusnya hubungan mereka juga sempat ramai saat Felicia mengirim surat ke Joko Widodo karena merasa komunikasinya diabaikan oleh Kaesang.

Kini keduanya sudah punya jalan masing-masing. Kaesang sendiri sudah menikah dengan Erina Gudono dan sudah punya satu anak perempuan. Selamat buat Felicia dan Kevin, semoga awet terus ya!