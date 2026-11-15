Bukan hamil, BCL jelasin soal perut buncit karena hormon

Hiburan

Bunga Citra Lestari akhirnya buka suara soal rumor kehamilan yang ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Penyanyi yang kini menjadi istri Tiko Aryawardhana ini menanggapi spekulasi tersebut dengan santai dan bahkan menganggapnya sebagai bahan candaan.

Rumor ini muncul karena warganet menyadari ada perubahan pada bentuk perut BCL. Banyak yang menduga penyanyi berusia 43 tahun itu sedang mengandung anak dari pernikahannya dengan Tiko Aryawardhana. Namun, BCL menegaskan bahwa perubahan perutnya sama sekali bukan karena hamil.

BCL menjelaskan kalau kondisi itu berkaitan dengan perubahan hormon yang dialami perempuan. Ia mengingatkan bahwa bentuk tubuh perempuan itu dinamis dan bisa berubah-ubah, jadi tidak selalu terlihat sama setiap saat.

Menurut BCL, kondisi perut yang terlihat buncit bisa terjadi karena hal sederhana, seperti habis makan atau sedang dalam masa menstruasi yang membuat perut terasa kembung atau bloat.

BCL mengaku tidak risau dengan isu yang beredar. Ia sadar bahwa perubahan sekecil apa pun pada penampilannya pasti akan memicu beragam spekulasi dari masyarakat. Menariknya, ia mengaku sejak awal hanya berniat bercanda, dan sudah bisa menebak bahwa candaannya soal kehamilan akan memunculkan berbagai spekulasi baru dari warganet.