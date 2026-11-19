Hiburan

Aurel Hermansyah dan Krisdayanti baru saja mencoba tren makeup yang lagi ramai di media sosial. Mereka nggak cuma dandan bareng, tapi saling bertukar produk makeup untuk melihat bagaimana hasil riasan masing-masing.

Momen seru ini diunggah Aurel lewat akun Instagram pribadinya. Dalam videonya, mereka duduk berdampingan sambil menunjukkan berbagai produk makeup yang dipakai. Aurel bahkan menulis kalau dia akhirnya mencoba tren "My Mom & I Do Each Other's Makeup" dan merasa seru bisa tukeran makeup sama Gemmi.

Di awal video, keduanya muncul dengan wajah natural alias bareface tanpa riasan. Aurel memakai hijab dan baju warna biru navy, sementara Krisdayanti tampil dengan rambut hitam yang ditata ke belakang dan busana navy dengan aksen putih di bagian kerah.

Selama proses berdandan, keduanya terlihat asyik mencoba produk satu sama lain. Krisdayanti bahkan beberapa kali minta bantuan Aurel saat memakai produk makeup tersebut. Di akhir video, mereka berdua mendekatkan wajah ke kamera sambil tersenyum memamerkan hasil riasannya.

Penampilan mereka berdua pun langsung banjir pujian dari netizen. Tapi, ada satu hal yang bikin banyak orang gagal fokus. Bukan cuma soal hasil riasannya, netizen justru salfok melihat wajah natural atau bareface ibu dan anak ini.