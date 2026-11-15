Doctor X bertahan dengan rating dua digit, masih kokoh di puncak Netflix Indonesia

Hiburan

SBS menayangkan dua episode terakhir Doctor X mulai Jumat 13 November 2026. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode 11 mencatat rating 14,5%, yang meski turun beberapa poin dari pekan sebelumnya, masih tergolong stabil. Sementara itu, episode terakhir yang tayang Sabtu malam mengalami kenaikan tipis ke angka 15,2%.

Angka ini memang masih di kisaran dua digit, tapi jujur saja, belum bisa mengalahkan rekor rating tertingginya yang pernah menyentuh 19,5% sebelum ada kontroversi episode Gwangju. Sepertinya Doctor X memang terlalu kuat di slot Jumat-Sabtu malam karena nggak punya saingan berat. Satu-satunya lawan head-to-head mereka adalah The Perfect Lie dari MBC.

Kasihan The Perfect Lie, karena mereka nggak sanggup mengungguli Doctor X. Drama tersebut debut dengan rating di bawah 2% dan sekarang pelan-pelan naik menuju 3%, yang biasanya jadi batas bawah drakor dianggap sukses. Jadi, Doctor X benar-benar mendominasi jalurnya sendiri.

Kekuatannya nggak cuma di TV, tapi juga di streaming. Sampai Minggu 15 November 2026, Doctor X masih bertahan di posisi nomor satu serial terlaris Netflix Indonesia. Secara global pun, drama ini masuk daftar top 10 serial TV non-Bahasa Inggris. Bahkan, Doctor X sudah bertahan selama lima pekan di urutan teratas TUDUM untuk periode data 2 sampai 8 November.

Kalo dilihat dari jumlah penonton, sampai episode 10, Doctor X sudah disaksikan sebanyak 3,7 juta kali pada periode tersebut dengan total waktu pemutaran mencapai 39 juta jam. Untuk info saja, TUDUM menghitung total view dengan cara membagi jumlah jam pemutaran antara Senin sampai Minggu dengan total durasi, lalu dibulatkan ke 100.000.

Rating stabil dan posisi Netflix masih aman.