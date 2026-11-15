Begini cara Tasya dan Damar coba hancurkan Fico dan Arina di episode 102 Biarkan Hati Bicara

Hiburan

Sinetron Biarkan Hati Bicara baru saja menyajikan plot twist yang benar-benar liar di episode 102. Bagi yang ketinggalan atau mau tahu gimana cara Tasya dan Damar mencoba menghabisi Fico dan Arina, ini detail skenarionya.

Skenario Jebakan Maut

Semuanya dimulai saat Fico mencoba menghentikan teror dengan mendatangi Damar. Sialnya, Fico malah dipukul sampai pingsan. Di saat itulah, Damar dan Tasya menjalankan rencana jahat mereka dengan menjebak Arina di sebuah gudang terbengkalai. Gudang itu dipenuhi ular berbisa.

Cara Memaksa Pernikahan

Tasya tidak berhenti sampai di situ. Dia menggunakan keselamatan Arina sebagai alat tawar. Syarat yang diajukan sederhana tapi gila: Fico harus menikahinya kalau mau Arina dibebaskan. Namun, Fico tidak memberi ruang untuk negosiasi dan menolak tunduk pada permintaan Tasya.

Eksekusi Penyelamatan yang Berisiko

Fico akhirnya mengambil tindakan nekat. Dia menggagalkan akad nikah paksa tersebut dan menerobos ruang penyekapan demi menyelamatkan istrinya. Sayangnya, aksi heroik ini ada harganya. Tanpa sadar, kaki Fico digigit ular. Meski berhasil membawa Arina keluar, Fico akhirnya roboh karena racun ular menyerang sistem sarafnya hingga dia tak sadarkan diri di rumah sakit selama beberapa hari.

Akhir Tragis bagi Si Antagonis

Drama ini ditutup dengan karma instan. Tasya terguncang setelah Damar memberitahunya bahwa peluang hidup Fico sangat kecil. Ia melihat bayangan Fico di balkon apartemennya, lalu terdengar teriakan warga bahwa seseorang terjatuh. Sementara itu, Damar ditangkap polisi di bandara karena dugaan penipuan dan penggelapan dana perusahaan.

Kisah berakhir manis dengan Fico yang sadar tepat saat Arina melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Mereka menutup semua drama ini dengan acara akikah untuk Arvina Zahra Pradipta dan Arfian Satria Pradipta.

Jujur, plot ular berbisa di gudang terbengkalai itu sudah terlalu sering muncul di sinetron, tapi setidaknya ending-nya memuaskan.