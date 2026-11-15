Borobudur Marathon 2026 ramai artis ibu kota, semuanya sukses finish

Hiburan

Sederet artis ibu kota ikut berlari di Borobudur Marathon yang digelar di Jawa Tengah pada 15 November 2026. Ajang ini merupakan salah satu marathon bergengsi di Indonesia.

Keseruan acara kali ini makin terasa karena banyaknya suporter yang mengiringi para pelari di sepanjang trek. Di setiap sudut jalur lari ada momen seru, dan para artis membagikannya.

Meski menemui banyak momen seru di sepanjang jalur, para artis tetap berhasil jadi finisher.