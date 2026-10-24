Data pribadi disalahgunakan, sederet artis diteror debt collector pinjol

Hiburan

Teror debt collector pinjaman online alias pinjol ternyata nggak cuma menyerang masyarakat umum, tapi juga menyasar sejumlah artis Tanah Air. Yang bikin makin kesel, banyak dari mereka yang merasa dirugikan karena data pribadinya disalahgunakan, padahal mereka nggak pernah merasa mengajukan pinjaman sama sekali.

Salah satu yang baru saja kena apes adalah penyanyi Vicky Shu. Lewat akun Threads pada 15 Oktober 2026, dia curhat tiba-tiba ditagih oleh perusahaan pinjol. Padahal, Vicky Shu mengaku nggak pernah mengunduh aplikasi layanan tersebut, apalagi mengajukan pinjaman.

Kondisinya pun nggak sekadar ditagih biasa. Vicky Shu mengaku mendapat intimidasi, penghinaan, sampai ancaman penyebaran data pribadi kalau dia nggak segera melunasi pinjaman tersebut. Benar-benar definisi stres yang nggak diundang.

Nasib serupa juga menimpa aktris FTV Winda Puspita. Melalui video di Instagram, Winda bercerita kalau dia sempat diteror oleh debt collector pinjol selama berbulan-bulan. Sama seperti Vicky, Winda menegaskan kalau dirinya nggak pernah mengajukan pinjaman maupun menerima uang sepeser pun dari aplikasi pinjol tersebut.

Jujur saja, ini sudah kelewat batas sih. Masa data pribadi bisa dipakai sembarangan buat nipu orang lain? Semoga saja para korban ini bisa segera lepas dari gangguan debt collector nakal itu.

Kalian pernah mengalami hal serupa atau punya tips menghadapi teror pinjol kayak gini?