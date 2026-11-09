Rahasia badan tegap Chow Yun Fat di usia 71 tahun, lari 5 km tiap hari!

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Chow Yun Fat baru-baru ini bikin warganet kagum waktu terlihat datang ke salon rambut. Pakai baju olahraga serba hitam yang santai, badan aktor film 'The God of Gamblers' ini tetap kelihatan tegap, ramping, dan berisi.

Bukan cuma fisiknya yang atletis dan rambut peraknya yang mencuri perhatian, keramahan Chow Yun Fat saat menyapa staf salon juga jadi bahan omongan di Weibo. Banyak yang heran kok bisa di usia 71 tahun dia masih terlihat fit banget.

Kuncinya ternyata disiplin tinggi. Chow Yun Fat sudah serius jogging sejak 10 tahun lalu. Bahkan selama delapan tahun terakhir, dia konsisten lari sejauh 5 km setiap hari supaya postur tubuhnya tetap tegak dan nggak bungkuk.

Buktinya, awal Januari 2026, dia berhasil menyelesaikan lari 10 km dalam waktu 2 jam 23 detik. Lewat aksinya itu, dia berharap bisa memotivasi sesama lansia supaya nggak ragu untuk tetap aktif bergerak.

Selain lari, urusan makan juga dijaga ketat. Dia membatasi makanan berminyak, pedas, terlalu manis, terlalu asin, sampai daging olahan. Minuman beralkohol dan minuman manis juga sebisa mungkin dihindari. Dia lebih memilih makanan dengan gizi seimbang biar massa ototnya nggak tergerus usia.

Untuk melengkapi kebugarannya, Chow Yun Fat juga rutin melakukan latihan peregangan otot, tai chi, hingga terapi pijat refleksi kaki yang tekniknya dia pelajari langsung dari seorang ahli, sekaligus demi menjaga kebugaran fisik dan ketenangan pikirannya.

Kalo kita yang masih muda saja sering malas olahraga, gimana bisa mau menyamai semangat Om Chow Yun Fat?