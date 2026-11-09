Tips bikin dapur kelihatan rapi ala minimalis, nggak perlu bongkar total

Gaya hidup

Meja dapur itu ibarat magnet buat segala macam barang. Mulai dari alat elektronik, makanan, sampai kunci atau kertas yang sebenarnya nggak ada urusannya sama dapur, semuanya bisa numpuk di situ. Efeknya, meski sudah bersih-bersih, kalau meja dapurnya berantakan, satu rumah bisa terasa kacau.

Kunci biar dapur kelihatan lebih rapi dan tenang ternyata nggak harus lewat pembersihan besar-besaran. Kita bisa pakai filosofi minimalis. Intinya bukan hidup di ruangan kosong atau buang semua barang kesayangan, tapi cuma menyisakan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan sering dipakai di depan mata.

Barang yang harus masuk lemari

Bagi penganut minimalisme, barang yang dipakai setiap hari dan punya fungsi jelas boleh tetap ada di meja. Tapi selebihnya? Masukkan ke lemari, laci, atau tempat penyimpanan lain. Dengan begitu, kita punya lebih banyak ruang kosong dan mengurangi gangguan visual.

Alat elektronik kecil seperti pemanggang roti atau blender memang berguna, tapi kalau cuma dipakai sesekali, nggak perlu dipajang terus. Lebih baik simpan di lemari dan keluarkan hanya saat mau dipakai saja.

Beresin barang 'penumpang' dan stok makanan

Sering kali meja dapur malah jadi kayak meja kantor karena tumpukan tagihan, struk, catatan, atau berbagai macam kertas. Solusinya, buat satu titik khusus untuk surat-menyurat supaya meja dapur tetap kosong.

Bahkan barang yang dipakai harian pun bisa bikin dapur terasa penuh kalau dibiarkan begitu saja. Botol air atau wadah plastik sebaiknya dikembalikan ke tempatnya setelah dipakai, bukan jadi penghuni tetap di atas meja.

Sama halnya dengan kemasan sereal, camilan, atau makanan lainnya yang sering ditaruh di meja karena alasan praktis. Kalau masih ada ruang di lemari, simpan saja di sana. Perubahan tampilannya bakal terasa instan.

Aturan dasar: bukan tempatnya, jangan di situ

Satu aturan paling simpel tapi ampuh adalah jangan biarkan barang yang nggak seharusnya ada di dapur tetap tinggal di sana. Baju, tas, mainan, atau barang yang cuma 'mampir' harus segera dikembalikan ke tempat asalnya.

Nggak perlu jadi minimalis garis keras buat punya dapur yang rapi. Cukup mulai dari meja dapur: singkirkan barang yang nggak dipakai harian dan tentukan posisi tetap untuk barang lainnya. Hasilnya, ruang buat masak jadi lebih luas dan suasana dapur otomatis terasa lebih bersih.