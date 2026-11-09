Baru balik dari Turki, Denada cerita soal operasi Brazilian Butt Lift

Hiburan

Denada baru saja menjalani prosedur Brazilian Butt Lift atau BBL untuk memperbesar dan membentuk area bokong serta pinggul. Prosedur operasi plastik ini baru berusia dua pekan saat ia ditemui di Jakarta Selatan pada 6 November 2026.

Banyak yang mengira keputusan ini didorong rasa tidak percaya diri, tapi Denada justru menepis anggapan itu. Baginya, ini semua tentang keinginan untuk merasa bahagia dengan penampilannya sendiri. Ia merasa bentuk tubuhnya menjadi kurang harmonis setelah berat badannya turun cukup banyak dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi faktor usia juga berpengaruh pada perubahan bentuk dan kekencangan bagian tubuh.

Proses memilih tempat operasi ternyata nggak main-main karena Denada melakukan riset yang sangat panjang. Ia menilai tiap negara punya spesialisasi prosedur favorit. Kalau Korea Selatan terkenal dengan facelift dan operasi kelopak mata, untuk area pinggul dan bokong, Turki dan Dubai dianggap sebagai negara terdekat dari Indonesia yang paling berpengalaman.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal dan berbincang, Denada akhirnya memilih dr. Furkan di Turki. Keputusan ini makin mantap setelah ia melihat hasil kerja sang dokter, termasuk melalui beberapa temannya yang juga pernah menjalani prosedur serupa.

Sebagai penutup, Denada memberikan pesan buat siapa pun yang berniat melakukan operasi plastik agar melakukan riset sebanyak-banyaknya. Menurutnya, akan jauh lebih baik jika pasien bisa melihat langsung hasil pekerjaan dokter tersebut sebelum memutuskan untuk operasi.

Jujur sih, riset sampai ke Turki itu level dedikasinya juara banget. Yang penting hasilnya bikin happy dan nggak asal pilih klinik, kan?