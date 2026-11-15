Lineup 2026 KBS Song Festival Keluar, Ada Kim Jae Joong sampai CL

Hiburan

KBS Song Festival 2026 resmi mengumumkan deretan penampil yang bakal meramaikan panggung tahun ini pada 13 November. Total ada sembilan nama yang dipastikan bakal tampil, mulai dari musisi senior sampai bintang yang lagi naik daun.

Kim Jae Joong jadi nama pertama yang diumumkan. Sebagai penyanyi senior dengan basis fans besar, kehadirannya jelas jadi daya tarik utama. Selain itu, ada CL yang juga dipastikan tampil. Menariknya, kabar ini muncul barengan dengan pengumuman kalau CL resmi bergabung dengan agensi baru, THEBLACKLABEL.

Kekuatan vokal legendaris juga hadir lewat MAMAMOO. Sementara itu, Soyeon i-dle bakal tampil mewakili grupnya sebagai musisi serba bisa yang hobi nulis dan memproduseri lagu sendiri. TXT juga masuk daftar penampil utama, pas banget karena mereka lagi promosi album terbaru yang rilis November ini.

Energi eksplosif bakal dibawa oleh NMIXX. Selain itu, keluarga besar A2O benar-benar borongan karena mengirim tiga grup sekaligus: A2O MAY, A2O LITE, dan A2O SOUL. Ini membuktikan kalau mereka lagi naik daun banget di berbagai program musik sepanjang tahun.

Catat tanggalnya, 2026 KBS Song Festival bakal digelar 18 Desember mulai pukul 19.00 KST di KBS Arena, Seoul. Sebagai salah satu perayaan musik akhir tahun tertua di Korea Selatan, festival ini selalu dinanti karena sering ada kolaborasi tak terduga di atas panggung.

Kira-kira bakal ada kejutan kolaborasi siapa lagi ya yang belum diumumkan?