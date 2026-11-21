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Aktris Shinta Bachir baru saja jadi model buat koleksi terbaru Klasik Klamben, label fesyen milik desainer Indrie Setiawan. Di pemotretan kali ini, Shinta pakai koleksi motif kawung yang memadukan gaya klasik dengan sentuhan desain modern.

Filosofi di Balik Motif Kawung

Pemilihan motif kawung bukan cuma soal visual, tapi ada makna mendalam di baliknya. Indrie Setiawan menjelaskan kalau motif kawung itu punya filosofi tentang kedisiplinan dan kepribadian yang kuat. Menurutnya, setiap motif di Klasik Klamben memang harus punya makna tersendiri, jadi nggak asal pilih motif yang bagus saja.

Cara Klasik Klamben Mengolah Batik Klasik

Biar batik nggak kelihatan kuno dan bisa masuk ke berbagai usia, Indrie punya metode khusus dalam mendesain koleksinya. Begini cara Klasik Klamben membawa batik klasik ke ranah modern:

Pertama, mereka mempertahankan karakter motif batik klasik tapi memberi sentuhan modern lewat permainan warna dan desain busana. Tujuannya supaya batik bisa menjangkau semua umur, dari anak-anak sampai dewasa.

Kedua, menyesuaikan model baju dengan target usia. Untuk anak usia dua tahun, Indrie membuat desain sederhana berupa kemeja dan celana. Sementara untuk remaja, mereka menghadirkan model rok balon yang lebih playful. Dengan cara ini, pemakainya nggak akan merasa tua saat memakai batik.

Kolaborasi yang Bikin Laris

Indrie dan Shinta Bachir sebenarnya sudah pernah bekerja sama sebelumnya di fashion show bertema Parang Ayu di Menara Mandiri. Waktu itu, responsnya positif banget sampai baju yang dipakai Shinta langsung ludes terjual. Karena itulah Indrie tertarik menggandeng Shinta lagi.

Shinta sendiri merasa koleksi Klasik Klamben ini punya karakter yang beda karena tampilannya segar dan nggak monoton. Dia berpendapat kalau batik nggak harus selalu dipakai buat acara formal atau dipadukan dengan kebaya, tapi bisa banget jadi pilihan baju sehari-hari dengan model yang lebih simpel.

Ke depannya, Indrie berharap bisa terus kolaborasi dengan Shinta, termasuk menghadirkan koleksi khusus yang mencerminkan karakter personal sang aktris. Ambisi besarnya adalah membuat batik makin diminati lintas generasi dan bisa bersaing di pasar internasional.