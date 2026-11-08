Sylvester Stallone spill Steven Seagal ternyata memohon mau masuk The Expendables

Hiburan

Sylvester Sylvester Stallone membongkar cerita sebenarnya soal Steven Seagal dan film The Expendables. Selama ini, Seagal mengklaim bahwa dirinya menolak tawaran untuk bergabung dalam film ketiga dari waralaba tersebut. Tapi menurut Stallone, kenyataannya justru terbalik.

Saat jadi bintang tamu di podcast The Rest is Entertainment, Stallone sampai memutar bola matanya ketika pembawa acara, Marina Hyde, membahas klaim Seagal. Stallone tertawa dan menyebut kalau Seagal sebenarnya tidak pernah diundang ke pesta itu.

Sambil tertawa, Stallone meluruskan kalau Seagal justru memohon-mohon untuk bisa ikut main. Dia bahkan bertanya-tanya kenapa Seagal harus berbohong soal hal tersebut.

Meski begitu, Stallone menegaskan tidak ada rasa benci di antara mereka, walaupun dia mengakui kalau keduanya punya sejarah tersendiri. Stallone juga memberikan update kalau Seagal sekarang tinggal di Rusia dan sudah lama tidak muncul di film laga arus utama.