Bakal ramai banget! SM Entertainment spill jadwal comeback dan konser kuartal pertama 2027

Hiburan

SM Entertainment merilis laporan kinerja bisnis kuartal ketiga tahun 2026 pada Rabu, 4 November 2026. Di dalamnya dipaparkan rencana kegiatan musik para artis naungannya, termasuk jadwal aktivitas musik para artis naungannya untuk kuartal pertama 2027 yang benar-benar penuh.

Seulgi dari Red Velvet, Jaehyun dari NCT, dan grup RIIZE sudah dijadwalkan untuk merilis album penuh pada periode tersebut. Kita lihat saja apakah konsep mereka bakal seberani biasanya atau justru kasih kejutan baru.

Selain album penuh, Hearts2Hearts bakal menyapa penggemar lewat album mini terbaru. Sementara itu, SUPER JUNIOR-83z bakal merilis single baru di waktu yang sama. Benar-benar definisi awal tahun yang produktif.

Keluarga besar NCT juga nggak mau kalah ramai. Unit NCT JNJM lagi nyiapin single CD Jepang, dan Chenle NCT berencana merilis single berbahasa Mandarin. Variasi bahasanya benar-benar totalitas.

Kagetnya lagi, daftar konser yang disiapkan juga nggak main-main. NCT 127, NCT WISH, aespa, Yesung, dan WayV masuk dalam daftar artis yang bakal menggelar konser sepanjang kuartal pertama 2027. Belum selesai sampai di situ, Changmin TVXQ dan Minho SHINee juga dipastikan bakal mengadakan konser.

Jujur, melihat daftar ini saja sudah terasa capek sekaligus semangat. SM Entertainment benar-benar nggak kasih napas buat para fans di awal tahun mendatang. Kira-kira dompet kalian sudah siap menghadapi serangan comeback dan konser sebanyak ini?