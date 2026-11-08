Gak minum susu? Ini 10 makanan sumber kalsium biar tulang tetap kuat

Gaya hidup

Banyak yang ngira kalau mau tulang dan gigi sehat itu harus banget minum susu atau makan produk dairy. Padahal, kalsium itu mineral yang bisa didapat dari berbagai sumber lain. Selain buat struktur tubuh, kalsium juga penting banget buat fungsi otot, pengiriman sinyal saraf, sampai proses pembekuan darah.

Kebutuhan kalsium setiap orang beda-beda tergantung usia. Buat kebanyakan orang dewasa, dosis yang disarankan itu sekitar 1.000 mg per hari, tapi ada juga kelompok usia tertentu yang butuh lebih banyak. Kuncinya bukan cuma makan satu jenis makanan dalam jumlah banyak, tapi variasi dan kombinasi yang pas biar diet tetap seimbang.

Pilihan kacang-kacangan dan biji-bijian

Tahini yang terbuat dari wijen giling bisa jadi pilihan praktis buat menu sarapan atau camilan. Kamu bisa oleskan di roti gandum utuh, campur ke oatmeal, atau dijadiin bahan dasar saus dan dressing. Dua sendok makan tahini sudah bisa kasih kontribusi kalsium yang signifikan, meski jumlah pastinya tergantung produk yang dibeli.

Biji wijen sendiri oke banget buat nambah rasa dan nutrisi. Tinggal tabur di atas salad, sayuran panggang, roti, atau granola bar buatan sendiri. Kamu juga bisa mix wijen sama kacang-kacangan atau sayuran biar nutrisinya makin lengkap.

Terus ada almond yang nggak cuma punya kalsium, tapi juga serat, protein, dan lemak tak jenuh. Segenggam almond bisa jadi snack praktis pas lagi di kantor, kampus, atau pas lagi jalan-jalan. Almond juga enak kalau dicampur ke yoghurt plant-based, sereal, atau salad, meski sebaiknya jangan cuma mengandalkan almond saja untuk memenuhi kebutuhan kalsium.

Sayuran hijau dan protein nabati

Kalau kamu nggak terlalu ketat soal diet vegan, sarden yang dimakan bareng tulang lunaknya itu sumber kalsium yang juara. Plus, sarden juga kasih asupan protein dan omega-3. Enaknya disajikan bareng salad, sayuran rebus, atau roti gandum utuh.

Buat penyuka kacang, kacang putih punya kalsium, serat, dan protein nabati. Cocok banget buat bahan sup, salad, atau masakan rumahan lainnya. Kelebihannya, kacang putih bisa ningkatin nilai gizi makanan tanpa harus pakai resep yang ribet.

Brokoli juga punya kalsium, vitamin C, dan serat. Walaupun jumlah kalsium per porsinya nggak sebanyak beberapa makanan lain, brokoli tetap bantu penuhi asupan harian. Bisa dikukus, dipanggang, atau dicampur ke pasta dan omelet.

Ada juga kale yang kaya kalsium dan vitamin K. Menariknya, kalsium dari sayuran hijau kayak kale lebih mudah diserap tubuh dibanding bayam, karena bayam punya oksalat yang bisa menghambat penyerapan. Kale bisa masuk ke salad, smoothie, atau jadi side dish yang dimasak.

Tofu atau tahu adalah pilihan fleksibel buat yang mau ngurangin produk hewani. Tapi ingat, kadar kalsium di tofu itu tergantung cara pembuatannya. Tipsnya, pilih produk yang menuliskan diproses dengan garam kalsium dan cek label nutrisinya. Tofu bisa dipanggang, dimasak stir-fry, atau masuk ke salad.

Minuman dan camilan manis

Minuman plant-based kayak susu kedelai, almond, atau oat juga bisa bantu penuhi kalsium asal produknya sudah difortifikasi. Karena jumlahnya beda-beda, cek dulu berapa kalsium per 100 ml atau per porsinya, dan lihat apakah ada tambahan vitamin D. Jangan lupa kocok dulu sebelum diminum kalau ada instruksi di label, soalnya kalsium tambahan kadang mengendap di bawah.

Terakhir, ada buah ara kering yang kasih kalsium dan serat. Ini alternatif pas buat kamu yang lagi pengen ngemil manis. Bisa dicampur ke oatmeal, dimakan bareng almond, atau dijadiin bahan granola bar. Tapi karena dikeringkan, kandungan gulanya lebih pekat dibanding buah segar, jadi porsinya harus dijaga.

Intinya, mulai aja dari perubahan kecil. Tambahkan tahini atau almond di sarapan, pilih kacang-kacangan buat makan siang, dan jangan lupa sayuran hijau. Buat yang vegan, kombinasi tofu, susu plant-based fortifikasi, kacang-kacangan, dan biji-bijian sudah cukup oke. Yang penting ingat kalau jumlah kalsium di makanan nggak selalu sama dengan jumlah yang diserap tubuh, jadi variasi dan asupan vitamin D itu krusial. Kalau punya kondisi medis tertentu atau ragu soal asupan nutrisi, konsultasi ke ahli gizi bisa jadi solusi buat atur menu makanan.