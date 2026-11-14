Angga Yunanda rayakan Hari Ayah pertama kali bareng Baby Segara

Hiburan

Angga Yunanda baru saja melewati momen spesial di Hari Ayah Nasional pada 12 November 2026. Ini adalah kali pertama Angga merayakan hari tersebut setelah dikaruniai anak pertama bersama istrinya, Shenina Cinnamon.

Sebagai bentuk perayaan, Shenina membagikan kompilasi foto yang menunjukkan kedekatan Angga dengan putra mereka, Segara Nadi Aksatama.

Aktivitas seru bareng si Kecil

Dalam rangkaian foto tersebut, Angga terlihat sangat menikmati perannya. Ada momen manis saat Angga berbaring di samping Baby Segara sambil membacakan buku cerita bergambar di atas alas bermain. Shenina bahkan mengunggah dua foto berbeda yang menunjukkan kegiatan membaca ini sebagai cara Angga membangun kedekatan dengan putranya sejak dini.

Keseruan berlanjut saat Angga mengajak Baby Segara mengunjungi akuarium. Sambil menggendong putranya menggunakan baby carrier berwarna hitam, Angga tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang akuarium raksasa dan ikan berukuran besar yang berenang di dekat kaca.

Tak hanya itu, ada juga potret saat Angga berada di kolam renang bersama Baby Segara yang memakai pakaian renang berwarna biru. Angga tampak memberikan perhatian penuh sambil menopang tubuh putranya di dalam air.

Papa siaga dalam keseharian

Shenina juga memperlihatkan betapa sigapnya Angga dalam mengurus si Kecil saat bepergian. Angga sering terlihat menggunakan baby carrier di bagian depan tubuhnya, mulai dari saat berjalan-jalan di pusat perbelanjaan sampai ketika berada di dalam lift. Di sela perjalanan, Angga juga beberapa kali memperhatikan kondisi Baby Segara.

Kemesraan ayah dan anak ini tidak hanya terlihat saat keluar rumah, tapi juga dalam aktivitas harian. Ada foto yang memperlihatkan Angga menggendong putranya dengan hati-hati sambil mendekapnya di dada, serta momen saat ia duduk dan mengelus lembut kepala Baby Segara.

Angga juga terlihat menggendong si Kecil saat berjalan menuruni tangga. Selain itu, ada potret Angga tersenyum sambil mendekap putranya yang mengenakan pakaian bernuansa krem, serta saat jalan santai di area taman dengan Baby Segara tetap dalam gendongan depan.

Pertemuan pertama yang mengharukan

Kompilasi foto ini ditutup dengan momen yang paling emosional. Shenina membagikan potret close-up saat Angga Yunanda pertama kali bertemu Baby Segara setelah kelahirannya. Dalam foto tersebut, Angga tersenyum lebar sambil menatap hangat wajah mungil putranya yang berada dalam dekapan.