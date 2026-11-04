أحمد حلمي ينزل بوستر فيلم «حدوتة» وموعد العرض 11 نوفمبر

ترفيه

أحمد حلمي شارك جمهوره على فيسبوك البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «حدوتة»، وأعلن إن الفيلم هينزل في سينمات مصر والدول العربية يوم 11 نوفمبر. حلمي كتب مع البوستر: "كل واحد عنده حدوتة.. مخبيها".

قصة الفيلم شكلها فيها كمية لخبطة كوميدية، لأن حلمي بيلاقي نفسه في مأزق بعد ما بيكتشف إنه نسي مكان الشاهد المهم اللي كان خاطفه، فبيقرر يلجأ لأخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي عشان يحاول يفتكر المكان ويخرج من الورطة دي.

الفيلم من بطولة أمينة خليل، ماجد المصري، رحمة أحمد، شيرين، ومحمد عبدالعظيم. والعمل ده من تأليف أحمد عبدالرحمن وإخراج مازن أشرف.

بصراحة فكرة إن الواحد يخطف حد وينسى مكانه دي في حد ذاتها «حدوتة» تانية، تفتكروا حلمي هيعرف يفتكر المكان ولا التنويم المغناطيسي هيوديه في داهية أكتر؟