سحر وجدعنة.. علاء عوض يحكي كواليس جوازاته الأربعة

ترفيه

الفنان علاء عوض قرر يخرج عن صمته ويحكي كل حاجة في لقاء مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة. البداية كانت مع أول جوازة في حياته، واللي قال إنها تمت في خمس دقايق بعد ما والدة العروسة رفضت في الأول وبعدين وافقوا. لكن الفرحة مكملتش، وبدأ يواجه مشاكل كتير من غير سبب، لدرجة إن زوجته قالت له إن والدتها كانت بتعمل له سحر عشان يطلقوا، وبالفعل انتهى الموضوع بالانفصال والطلاق بعد سنة واحدة من الجواز وسط دموع الطرفين.

علاء مكملش كلامه عن الجوازة الأولى بس، وأكد إنه تعرض لأعمال سحر تانية سببت له أذى مستمر في حياته. أما عن جوازاته الثلاثة التانية، فقال إن لكل قصة دراما، ومنها جوازة كانت جدعنة، وإنه كان نفسه يكون أب. وبالرغم من إن عنده عيلة وإخوات وأصحاب، إلا إنه اعترف إنه بيعيش لوحده وبيحس بالوحدة أحياناً، وممكن يفكر في الجواز تاني لو لقى الست المناسبة.

بعيداً عن العواطف، حكى علاء عن محطات قاسية في حياته واختبارات صعبة لقدرته على التحمل. كشف عن محاولة شخص لإيذائه وتسبب له في مشاكل كتير، لكنه في الآخر أخد براءة. وأضاف إنه كان بيكتب قصة حياته في كتاب بعنوان "قرصة ودن"، والفنان لطفي لبيب اقترح عليه تحويلها لكتاب فعلاً، بس علاء قرر ميعملش الخطوة دي لأن الكتاب كان هيسبب مشاكل كتير مع ناس ظلموه. حالياً علاء عوض حاسس بالثقة في نفسه وبيقدم أعمال ناجحة.

أغرب حاجة في الموضوع إن علاء عوض صرح إن الكلاب اللي بيربيها حالياً هي الأقرب لحياته وأعز ما يملك..