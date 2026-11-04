طارق لطفي بيحسم الجدل: مفيش حاجة اسمها بطل واحد والعمل الجماعي هو اللي بيكسب

ترفيه

طارق لطفي شايف إن مفيش حاجة اسمها "البطل الأوحد" في الفن، وبصراحة كلامه منطقي جداً. في مداخلة تليفونية، أكد إن أي عمل فني هو في الأساس مجهود جماعي، وإن التجارب اللي بتعتمد على بطل واحد بس نادرة جداً وفي الغالب مش بتحقق النجاح المطلوب.

بالنسبة لطارق، السر كله في توزيع الأدوار المحورية؛ يعني ممكن يكون فيه دور واحد أو اتنين أو تلاتة هم اللي شايلين العمل، بغض النظر مين اللي متصدر في التتر. وضرب مثال بمسلسل "بين عالمين"، وقال إن الفنان هشام سليم كان بطل رئيسي ومحوري في العمل.

وبعيداً عن فلسفة التمثيل، طارق لطفي بيخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "بعد منتصف الليل". العمل قصة المنتج والمؤلف وشارك طارق في القصة، أما السيناريو والحوار فكتبهما محمد سيد بشير، وإخراج أحمد جوبا.

العمل مش بس طارق، لأن البطولة مشتركة مع الفنانة غادة عادل ومجموعة كبيرة من الفنانين، وده بيطبق بالظبط وجهة نظر طارق لطفي إن النجاح بيجي من الروح الجماعية مش من شخص واحد بس.