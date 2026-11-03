راندا إبراهيم عن ذكريات «حديث الصباح والمساء» وأولادها في الفن

ترفيه

راندا إبراهيم رجعت بالذاكرة لمسلسل «حديث الصباح والمساء»، وأكدت إنه كان تجميعة فنانين بقوا نجوم دلوقتي، وذكرت منهم نيللي كريم، ومنة شلبي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع. راندا اللي لعبت دور «جميلة» أخت «زينب» (اللي قامت بدورها شيماء عقيد)، استرجعت ذكرياتها مع فريق العمل وبالأخص الفنانة عبلة كامل اللي كانت في دور الجدة.

وبالنسبة لطموحها، راندا قالت إنها بتتعامل مع مسارات زمايلها برضا، ورغم إن عندها طموح تحقق نجاحات أكتر، بس شايفة إن التوفيق في الفن مش مجرد اجتهاد، ده مرتبط بالتوقيت والنصيب، والرضا بما قدره الله هو الأساس في التعامل مع اختلاف التجارب.

وعن عيلتها، راندا كشفت إن بنتها الكبرى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والإخراج) وشغالة حالياً مخرجة دوبلاج. أما بنتها روضة، فهي في السنة الثالثة في المعهد، وشاركت في فيلم روائي قصير ومسرحية «العيال فهمت»، بجانب شغلها في الدوبلاج. أما ابنها الأصغر يوسف، فكان له مشاركة في مسلسل «ابن النظافة».

كل التفاصيل دي قالتها راندا في لقاء مع الإعلامية شريهان أبوالحسن في برنامج «ست ستات» على قناة dmc.