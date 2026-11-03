أحمد منير مدرس «عمرة رمضان»: مدرسة بس مهووس ترندات

ترفيه

الفنان أحمد منير شغال حاليًا في تصوير مشاهده في مسلسل «عمرة رمضان»، وبيدخل بيه تجربة درامية مختلفة تمامًا، لأن العمل مش مجرد قصة، ده مركز على تفاصيل اجتماعية وإنسانية كتير بتلمس الأسرة المصرية، وبياخدنا في جولة جوه البيت المصري والحارة الشعبية بكل تفاصيلها، مع التركيز على قضايا مهمة زي الترابط بين الأديان.

أحمد منير أكد إن العمل ده له طابع مميز ومختلف، سواء في الموضوعات اللي بيناقشها أو حتى في الأجواء اللي بتدور فيها الأحداث، وبيرى إن المسلسل بيقدم حالة اجتماعية وإنسانية قريبة جدًا من الناس، وبيركز بشكل أساسي على فكرة البيت المصري والعلاقات اللي بتتبني جوه الحارة، مع التأكيد على قيم المحبة والتعايش والترابط بين الأديان في إطار درامي بسيط ودافي يناسب كل أفراد العيلة.

مدرس بس «سوشيال ميديا»

أما عن تفاصيل شخصيته، فأحمد منير كشف إنه بيظهر في دور «المدرس»، بس مش المدرس التقليدي اللي في خيالنا؛ الشخصية دي ليها طبيعة خاصة جدًا، لأنه شخص بيعشق الترند ومهتم بشكل مبالغ فيه بالسوشيال ميديا، لدرجة إن مواقع التواصل الاجتماعي بقت من أهم أولوياته في الحياة. الميزة هنا إن تفاصيل الشخصية دي بتتقاطع مع الواقع اللي بنعيشه حاليًا، وده اللي بيخلي الدور بعيد عن القوالب التقليدية ومثير للحماس.

أحمد منير عبر عن سعادته بتقديم الدور ده بالذات، لأن العمل اداله مساحة يقدم شخصية بأبعاد مختلفة وطبيعة خاصة، وده اللي خلاه متحمس للتجربة دي لأنها بتخرجه عن الأدوار اللي تعودنا نشوفها.

كواليس العمل ورسائل المسلسل

الدافع الأساسي اللي جذب أحمد منير للمشاركة في «عمرة رمضان» هو طبيعة الموضوعات اللي بيناقشها والرسائل الاجتماعية والإنسانية اللي بيحملها، خاصة إنه عمل موجه للأسرة وبيهدف لتقديم صورة إيجابية عن الترابط والتماسك داخل المجتمع المصري. وكمان أعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل، وأكد إن أجواء التصوير مميزة وفيها حالة كبيرة من الانسجام والتعاون، وده طبعًا بيأثر بشكل إيجابي على النتيجة النهائية للعمل.

أحمد منير بيأمل إن المسلسل يوصل للجمهور ويحقق إعجابهم عند عرضه، وتحديدًا الرسائل اللي بتناقش قيم التسامح والتعايش والمحبة بين أبناء المجتمع والترابط الأسري، كل ده في إطار درامي اجتماعي مناسب لكل الأعمار.

مسلسل «عمرة رمضان» بيصنف كواحد من الأعمال اللي بتهتم بالدراما الاجتماعية القريبة من تفاصيل حياتنا اليومية، من خلال حكايات وشخصيات بتعكس نماذج حقيقية من المجتمع المصري، وبتجمع بين المواقف الإنسانية والاجتماعية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على تأثير السوشيال ميديا في حياة الناس وعلاقاتهم ببعض.

العمل بيجمع كوكبة من الفنانين في بطولته، منهم صبري فواز، وأشرف طلبة، ورانيا فريد شوقي، ونورهان، وشريف الدسوقي، وأمير صلاح الدين، ومصطفى شوقي، ومحسن محي الدين، ومجموعة تانية من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد الخضري.