مدحت صالح بيحتفل بعيد ميلاده.. ومحطاته في التمثيل

ترفيه

تزامن يوم الاثنين 2 نوفمبر مع عيد ميلاد المطرب مدحت صالح، اللي موهبته مش بس في الغناء، لكنه كمان نجح في السينما والدراما.

لو بصينا على أهم أدواره، هنلاقي شخصية جابر في مسلسل أبو العروسة من أكتر الحاجات اللي نجحت معاه مؤخراً، لأنه جسد شخصية "جابر" المحب للحياة، وحقق المسلسل بأجزائه المختلفة شعبية طاغية.

كمان مدحت صالح لفت الأنظار في مسلسل وبينا ميعاد (2023 - 2024)، وقدم فيه أداء درامي مختلف ودور مركب بعيد عن الأدوار الاجتماعية اللي اتعودنا نشوفه فيها، والعمل ده كان مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة.

لكن مش كل التجارب كانت بنفس النجاح، لأن دوره في تجسيد شخصية عبد الحليم حافظ في مسلسل السندريلا من بطولة منى زكي، ملقاش التقدير أو النجاح اللي كان منتظره وقتها.

تفتكروا مدحت صالح ينفع يرجع يمثل تاني ولا يركز في الغناء وبس؟