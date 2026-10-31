أحمد حلمي بيقلب الموازين.. بلطجي بلحية في «حدوتة»

ترفيه

أحمد حلمي قرر يفاجئنا كلنا وينسف صورته الذهنية اللي تعودنا عليها، وبدل الضحك والكوميديا، قرر يروح لمنطقة «ملغومة» ومظلمة في فيلمه الجديد «حدوتة». في البرومو التشويقي، مفيش أي أثر للابتسامة المعتادة، وبدلها شفنا إطلالة قاسية جداً: لبس رث، لحية كثيفة، ونظرات كلها شك وتوجس.

حلمي هيلعب دور «بلطجي» عايش صراعات صعبة بعد ما ذاكرته خانته، ونسي مكان «الصيد الثمين» اللي مخبيه عن عصابات بتطارده في كل مكان. القصة بتتعقد أكتر لما الشخصية دي بتلجأ للطب النفسي وبتدخل في جلسات تنويم مغناطيسي عشان تنبش في جراح طفولته وتكشف العقد اللي خلته شخص عدواني بسبب وفاة والديه وهو صغير ونشأته وسط غرباء.

الصدمة البصرية دي بتيجي في وقت حرج جداً، لأن حلمي بيواجه اختبار مصيري بعد غياب أربع سنين عن الشاشة الكبيرة والصغيرة، وكمان بعد ما أرقام أفلامه الأخيرة مكنتش أحسن حاجة. عشان كده، تقمص دور البلطجي ده يعتبر رهان حقيقي؛ يا إما يرجع بقوة ويعيد صياغة مسيرته، يا إما الأزمة الحالية تزيد.

الفيلم اللي هيتعرض يوم 11 نوفمبر 2026، بيجمع كوكبة من النجوم زي أمينة خليل، وخالد الصاوي، وماجد المصري. والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

بصراحة، الحركة دي جريئة جداً من حلمي، بس هل الجمهور هيتقبل يشوف «نجم الكوميديا» الأول في دور بلطجي؟