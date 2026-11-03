عمرو يوسف بيدعم كندة علوش في "خمسين خمسين": بذلت مجهود كبير

ترفيه

عمرو يوسف مسبش الفرصة تضيع من غير ما يشيد بأداء مراته الفنانة كندة علوش في مسلسلها الجديد "خمسين خمسين"، وأكد إنها بذلت مجهود كبير في الدور. وأشاد عمرو بشخصية الأم اللي بتحمي ابنها اللي قدمتها كندة، وبشغل المخرج أحمد عبد الوهاب.

ولما اتسأل عن التشابه بين كندة في الحقيقة وشخصية "رانيا" في المسلسل، عمرو يوسف قال إن فيه تشابه بسيط، وهو الخوف على الأبناء. وكانت كندة علوش قد عبرت عن سعادتها الكبيرة بنجاح المسلسل اللي خلص عرضه مؤخراً على منصة إلكترونية، وقالت إنها استقبلت ردود أفعال إيجابية كتير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ومن لقائها ببعضهم في الأماكن العامة.

كندة حكت إن التجربة دي علمتها كتير، خصوصاً إنها تعاملت مع أجيال مختلفة وقربت من طريقة تفكيرهم في الكوميديا والأداء، وكانت حاسة إن العمل هيكون له أثر إيجابي قبل ما يتعرض وده اللي حصل فعلاً.

عشان اللي مش عارف القصة، كندة لعبت دور "رانيا"، المحامية اللي حياتها اتقلبت بعد ما جوزها اختفى وسابها هي وابنها، فاضطرت تواجه الدنيا لوحدها. ومع تطور الأحداث، رانيا بتتحول من ست مكسورة لشخصية قوية بتسعى للعدالة وبتحاول تأمن مستقبل ابنها بطل سباقات الدراجات، في إطار اجتماعي فيه صراعات عائلية وتحديات.

المسلسل شارك فيه مجموعة من النجوم زي انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وحازم إيهاب، وكان من إخراج أحمد عبد الوهاب.

يا ريت كل الأزواج يكونوا في روقان عمرو يوسف كده ويدعموا بعض قدام الكاميرات!