محمد علي رزق عن شخصية «علاء» في جريمة في الزمالك ومفاجأة رمضان 2027

ترفيه

محمد علي رزق حاسس بسعادة كبيرة بسبب ردود الفعل اللي وصلته عن حكاية «جريمة في الزمالك»، اللي هي واحدة من حكايات مسلسل «القصة الكاملة». الفنان أكد إنه استقبل إشادات واسعة من الجمهور عن الشخصية اللي قدمها، وشايف إن النجاح ده بيبسطه جداً، خصوصاً لما لقى التفاعل الكبير ده مع تفاصيل الحكاية وأحداثها.

علاء: الشخصية السامة

عن تفاصيل الدور، محمد علي رزق وصف شخصية «علاء» بأنها مركبة ومختلفة، مش مجرد دور تقليدي. الشخصية فيها جوانب نفسية وإنسانية كتير بتخليها مثيرة للاهتمام، وده اللي جذبه ليها في الأساس وخلاه يستمتع وهو بيشتغل على تفاصيلها عشان تطلع للناس بالشكل المظبوط.

لو جينا للواقع، علاء شخصية «سامة» ومؤذية في تعاملاتها مع اللي حولها. ميزته الأساسية هي الأنانية والاعتماد الكلي على الآخرين؛ فهو شخص مش عايز يشتغل، وكل همه إنه يفضل ياخد فلوس من أخته من غير ما يشيل أي مسؤولية أو حتى يحاول يغير واقعه، .

كواليس النجاح وفريق العمل

محمد علي رزق متمسك جداً بالتجربة دي، وشايف إن وصول تفاصيل الشخصية للمشاهدين وتفاعلهم معاها هو الدليل الحقيقي على نجاح التجربة. وعشان كدة، عبر عن سعادته بالتعاون مع كل صناع حكاية «جريمة في الزمالك»، وأشاد بفريق العمل وبالأجواء اللي كانت موجودة وقت التصوير، مؤكداً إن نجاح المسلسل جاء نتيجة مجهود جماعي والتعاون بين كل المشاركين.

الحكاية دي بتجمع في بطولتها صبا مبارك مع محمد علي رزق وأحمد بهاء، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبدالتواب.

مفاجأة رمضان 2027

بعيداً عن الزمالك، محمد علي رزق بدأ يجهز لموسم دراما رمضان 2027، وكشف إنه هيشارك في مسلسل «سلطان الديب» اللي بيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي. رزق هيكون موجود في العمل كضيف شرف، ومن المقرر إنه يبدأ تصوير مشاهده في الفترة اللي جاية.

الفنان متحمس جداً للتجربة دي وشايف إن «سلطان الديب» عمل مميز ومختلف، وبيعتز جداً بالتعاون مع أحمد العوضي وباقي فريق العمل. المشاركة دي بتيجي ضمن خطته للفترة الجاية، لأنه مهتم يظهر في أدوار متنوعة وشخصيات ليها أبعاد درامية مختلفة عشان يسيب بصمة حقيقية عند الجمهور.