أمينة خليل راجعة لرمضان 2027 بـ «الخاطبة».. إيه الحكاية؟

ترفيه

أمينة خليل راجعة تاني لسباق دراما رمضان 2027 بمسلسل جديد اسمه «الخاطبة»، وده بعد غيابها عن الموسم الرمضاني لسنة 2026. المرة دي أمينة داخلة بتجربة مختلفة تماماً، لأنها اختارت الكوميديا الاجتماعية اللي بتناقش العلاقات الإنسانية بأسلوب خفيف و«لايت»، بعيد عن الأدوار والقصص التقيلة اللي بتناقش قضايا شائكة.

المسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الخفيفة، وبيركز على مجموعة من القضايا اللي بنقابلها في حياتنا اليومية وفي علاقتنا ببعض، بس بيقدمها في إطار بيجمع بين المواقف الكوميدية وتفاصيل واقعية من قلب المجتمع اللي عايشين فيه. مسلسل «الخاطبة» بيتكون من 15 حلقة، ومن المنتظر إنها تقدم من خلاله تجربة مختلفة عن أعمالها الدرامية السابقة، وتتجه لدراما أكتر خفة وقرباً من الجمهور.

لو سألنا إيه هي فكرة «الخاطبة» وإزاي بتتقدم درامياً؟ المسلسل بياخد مهنة «الخاطبة» اللي كانت زمان هي الأساس في تدوير شريك الحياة وترتيب الجوازات، وبيشرح تطور المهنة دي في الوقت الحالي. المعالجة الدرامية هنا بتعتمد على رصد التغيرات التكنولوجية الكبيرة اللي حصلت في العالم، وإزاي السوشيال ميديا وتطبيقات التعارف بقت هي اللي بتلعب الدور الأساسي في تقريب الناس من بعضهم.

من خلال المواقف الكوميدية والتفاصيل الاجتماعية، المسلسل بيطرح تساؤلات عن شكل العلاقات الإنسانية في عصرنا ده، وبيقارن بين طرق التعارف والارتباط في الأجيال القديمة والأجيال الحالية، وبيورينا إزاي التكنولوجيا أثرت على مفهوم الجواز والبحث عن شريك الحياة.

الحقيقة إن دي مش أول مرة أمينة خليل تدخل منطقة الكوميديا الاجتماعية، لأنها عملت كده قبل كده في مسلسل «الهرشة السابعة» سنة 2023، والعمل ده حقق تفاعل كبير لأنه قدم رؤية واقعية جداً للحياة الزوجية والتحديات اللي بتواجه الأزواج مع مرور السنين. المسلسل وقتها ركز على طبيعة العلاقة بعد مرور سبع سنين من الجواز، وسلط الضوء على الخلافات اليومية والتغيرات النفسية والاجتماعية اللي بتحصل للطرفين، وكان اسم «الهرشة السابعة» بيشير لمرحلة الفتور والتوتر اللي ممكن تصيب أي علاقة زوجية بعد سنين من الارتباط.

التحول ده في اختيارات أمينة بييجي بعد ما كانت شاركت في مسلسل «لام شمسية» في موسم رمضان 2025، وده كان عمل مختلف تماماً لأنه كان جاد وبناقش قضية اجتماعية حساسة ومجموعة من القضايا الإنسانية والمجتمعية، عشان كده «الخاطبة» بيعتبر عودة ليها للدراما اللايت.

وبعيداً عن رمضان 2027، أمينة خليل بتستعد لطرح فيلم سينمائي جديد اسمه «حدوتة»، المقرر عرضه يوم 11 نوفمبر المقبل. الفيلم ده بيجمعها بالفنان أحمد حلمي، اللي راجع بيه للسينما بعد غياب استمر حوالي أربع سنين، وبيرجع بتجربة مختلفة عن الكوميديا اللي تعودنا عليه، لأنه بيقدم قصة إنسانية فيها مفاجآت وتفاصيل درامية.

في فيلم «حدوتة»، أمينة خليل بتلعب دور أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، وبتبدأ رحلة علاجية عشان تساعد راجل بيعاني من فقدان الذاكرة، وهو الدور اللي بيقوم بيه أحمد حلمي. الأحداث بتتشابك بينهم وبتلاقي أمينة نفسها في وسط مواقف وصراعات غير متوقعة. الفيلم بيخلط بين الغموض والتشويق والكوميديا اللي بتعتمد على الموقف، في إطار قصة إنسانية بتقدم تجربة سينمائية جديدة.

بين مسلسل «الخاطبة» وفيلم «حدوتة»، أمينة خليل بتقدم توليفة متنوعة في اختياراتها، بتجمع فيها بين الدراما الاجتماعية الخفيفة والسينما اللي بتمزج بين الجانب الإنساني والتشويق.