تووليت في قصر محمد علي.. والبدلة شرط للدخول

ترفيه

تووليت رايح في حتة تانية خالص المرة دي، لأنه بيستعد لحفل في قصر محمد علي بشبرا الخيمة يوم 27 نوفمبر 2026 الساعة سبعة مساءً. الحفلة مش مجرد غناء، دي هتكون ميكس بين أغاني تووليت المعاصرة والتوزيعات الأوركسترالية الكلاسيكية، بمشاركة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا وكورال القاهرة الاحتفالي.

وعشان المزيكا تطلع لايقة على ضخامة الأوركسترا والأجواء التاريخية للقصر، معتز ماضي بيشارك في التحضيرات الفنية للموسيقى الأصلية للأغاني عشان يعيد صياغة الألحان.

بس استنوا، الموضوع مش مجرد تذكرة، لأن الدخول مشروط بالالتزام بالزي الرسمي؛ يعني بدل كلاسيك للرجالة وفساتين للسيدات، وده شرط أساسي عشان تدخل الحفلة. التذاكر متاحة للحجز من خلال موقع «تيتيكس مارشيه» أو الموقع الرسمي لريد بول مصر، وبما إن التذاكر محدودة، فالأفضل التخطيط للرحلة بدري وتنسيق المواصلات مع الصحاب.

وبالنسبة للنظام، التذكرة بتدخل الشخص مرة واحدة بس وممنوع الرجوع تاني بعد المغادرة. وطبعاً فيه قائمة ممنوعات صارمة تشمل الكاميرات، الألعاب النارية، المأكولات والمشروبات، والمشروبات الكحولية.

يا ترى تووليت بالبدلة هيكون شكله عامل ازاي؟