إليسا بترجع باسمها الحقيقي في ألبومها الـ 14

ترفيه

إليسا قررت ترجع لأصولها في ألبومها الغنائي رقم 14، واختارت له اسم "أليسار"، اللي هو اسمها الحقيقي. الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها على موقع إكس وجهة نظرها في الاختيار ده، وقالت إن "أليسار" مش بس اسمها الحقيقي، وإنه الاسم اللي بيحمل قصتها وهويتها.

الإعلان عن الألبوم جه بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، ونشرت فيديو ترويجي على إنستجرام شوقت فيه الناس لمجموعة أغاني مصرية ولبنانية وتجارب موسيقية جديدة. إليسا استغلت الفيديو عشان تشكر كل اللي استنوا أعمالها ودعموها، وقالت إن اليوم ده مختلف لأنه مش عنها هي، بل عن جمهورها اللي اهتم واستنى، وأضافت إنها شايلة لهم هدية السنة دي، وإنها ماكانتش مستعدة قبل كده تشاركها معاهم زي ما هي دلوقتي.

أما عن "الفايبز" البصرية في البرومو، فظهرت إليسا وهي بتسوق عربية كلاسيكية ولابسة فستان أحمر في شوارع زحمة، مع لقطات رمزية لحصان أبيض. الفيديو كان معاه رسالة صوتية بصوتها بتتكلم عن السعي وراء النجاح واكتشاف الذات، وقالت فيها إننا بنجري كتير في الحياة ومن كتر الجري بننسى نسأل: لوين؟