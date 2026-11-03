محمود التهامي في ساقية الصاوي.. تفاصيل ليلة الإنشاد الجاية

ترفيه

الشيخ محمود التهامي هيحيي حفلاً على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك، في حفل مقرر إقامته يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026. السهرة هتبدأ الساعة ثمانية مساءً وهتستمر لحد الساعة عشرة، والجمهور اللي بيحب الإنشاد الديني مترقب الحفل.

بالنسبة للتذاكر، السعر محدد بـ 200 جنيه، ومهم جداً تعرف إن مفيش تذاكر مخفضة للأطفال؛ يعني أي طفل داخل لازم يكون معاه تذكرة كاملة أو دعوة خاصة. والجهة المنظمة أكدت إن كل شخص لازم يكون معاه تذكرته المستقلة عشان يدخل، بغض النظر عن سنه.

لتجنب التكدس، الأفضل إن الناس توصل قبل الساعة ثمانية بوقت كافي عشان يخلصوا إجراءات الدخول ويقعدوا في أماكنهم حسب رقم المقعد اللي مكتوب على التذكرة.

طبعاً في قواعد صارمة للدخول لازم الكل يلتزم بيها عشان السهرة تكمل على خير؛ ممنوع تماماً التصوير، وممنوع دخول أي أطعمة أو مشروبات، والتدخين ممنوع كذلك. التذاكر متاحة للحجز إلكترونياً للي عايز يضمن مكانه بسرعة.

تفتكروا السهرة دي هتكون أقوى من حفلاته اللي فاتت؟