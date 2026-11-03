محمد رمضان وأحمد العوضي في حالة حب قبل رمضان 2027

ترفيه

محمد رمضان وأحمد العوضي قلبوا السوشيال ميديا برسائل حب ومودة على فيسبوك، عشان يدعموا بعض قبل ما يظهروا في موسم رمضان 2027.

رمضان بدأ الكلام وبعت رسالة للعوضي أشاد فيها بحبه الصادق لأهلنا البسطاء وفخره بالانتماء لهم. وضح رمضان إن العوضي أكبر منه في السن، بس هو اللي أخذ فرصة البطولة الأول، فاعتبر العوضي أخوه الكبير في العمر وهو أخوه الكبير في البطولات، وتمنى إن مسلسل العوضي يكسر الدنيا وإنهم يتفرجوا على حلقة سوا في رمضان 2027.

العوضي مأخرش الرد وبادله المودة، وأكد إنهم أخوات وحبايب ومفيش حد كبير على التاني، رغم إن رمضان فعلاً أصغر منه بسنة ونص، بس كبير في غلاوته وفي عدد أعماله. العوضي شكر رمضان جداً على تقديره للناس البسطاء اللي وصفهم بأنهم سبب وجود الاثنين، واتمنى لرمضان عودة قوية في مسلسله الجديد بعد غياب تلات سنين، وقال إن وجود رمضان السنة دي أسعده عشان تشتعل روح المنافسة الشريفة لصالح المشاهدين، وطلب منه وعد إنه يفضل موجود كل سنة. وفي الآخر، العوضي عزمه يتفرج معاه على الحلقة الأولى من مسلسل "سلطان الديب" في منطقة عين شمس.

بالنسبة لمسلسلاتهم، محمد رمضان هيشارك في رمضان 2027 بمسلسل "عشماوي" مع باسم سمرة ويسرا اللوزي وإسعاد يونس وجيسيكا حسام الدين. القصة في إطار درامي تشويقي عن "خليفة" اللي شغال في مصلحة السجون وعايش حياة هادية مع بناته التلاتة، لحد ما حياته بتتقلب بسبب أزمة عائلية وقضية معقدة بتدخله في صراعات ورحلة ثأر وانتقام.

أما أحمد العوضي فهيكون في مسلسل "سلطان الديب" مع رانيا يوسف، وسوسن بدر، ويارا السكري، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ولجين خليفة، ومجموعة تانية من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

يا ترى الروح الحلوة دي هتكمل لحد أول حلقة ولا المنافسة هتاكل الأخضر واليابس؟