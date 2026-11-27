Estilo de vida

Hay días en los que el cuerpo pide pizza a gritos, pero la pereza de pedir un domicilio o el miedo a enfrentarse a una receta eterna con mil ingredientes nos gana. La realidad es que uno solo quiere algo sencillo, que sepa a hogar y que permita abrir la nevera y ponerle encima cualquier cosa que haya disponible en el momento. Ahí es donde entra en juego una masa casera que, aunque suene a reto imposible, en verdad requiere muy pocas cosas.

Para lograr este resultado no hace falta ser un experto en la cocina ni tener el equipo de una pizzería profesional. La magia ocurre con solo cinco elementos básicos: harina, sal, agua, un poco de vinagre y un toque de aceite. Con ese combo se puede armar una masa flexible que se adapta a lo que uno quiera, ya sea que prefieran una base súper delgada o algo más esponjoso, para luego rellenarla con los ingredientes favoritos.

El secreto está en los detalles

Algo que puede sonar rarísimo al principio es que la receta incluya vinagre, pero ese es precisamente uno de los pequeños detalles que marca la diferencia total. El truco consiste en añadir un poco de vinagre a la masa y seguir amasando; no se necesita una cantidad exagerada, la idea es que se integre bien con el resto de los componentes. Este paso es el que garantiza que la masa quede mucho más crocante.

Después de eso, sigue el turno del aceite. Se añade y se continúa el proceso de amasado hasta que se consiga una textura uniforme y que sea fácil de moldear. Es en este punto donde hay que armarse de paciencia, porque el amasado es la parte donde realmente se trabaja el producto. Hay que darle amor con las manos hasta que la masa esté suave y deje de pegarse intensamente a los dedos.

Ajustes y el toque final

Como cada masa es un mundo, el secreto es ir ajustando la textura sobre la marcha. Si se nota que la mezcla quedó muy seca, la solución es agregar un poco de agua. Por el contrario, si está demasiado pegajosa, se le añade un poco más de harina. Lo importante es hacer estas adiciones de forma gradual para alcanzar ese punto donde la masa se deje trabajar sin peleas. Una vez que esté lista, es fundamental dejarla descansar un momento, ya que esto facilita mucho el proceso de extenderla y evita que se esté encogiendo constantemente.

Para el montaje, se espolvorea harina sobre la superficie de trabajo y se coloca la masa encima. Dependiendo del resultado que se busque, se puede extender usando las manos o un rodillo. Quienes aman la pizza crocante deben dejarla lo más delgada posible, mientras que los que prefieren una base más gordita y esponjosa deben mantener un grosor mayor. Esa es la mejor parte de hacerla en casa: se ajusta totalmente al gusto personal.

Del horno a la mesa

Con la masa ya extendida, llega la parte más divertida. Primero va la salsa de tomate y luego todo lo que el hambre dicte: queso, jamón, champiñones, pimentones, aceitunas o simplemente la clásica combinación de tomate y mozzarella. En el mundo de la pizza no hay aciertos ni errores, solo combinaciones que nos gustan más que otras.

El paso final es llevarla a un horno que esté bien precalentado. Se debe hornear hasta que la base tome un color dorado atractivo y el queso se derrita por completo, empezando a dorarse ligeramente. La gran ventaja de este método es que no hay que llenar la cocina de ingredientes extraños para tener un resultado delicioso. Con harina, sal, agua, vinagre y aceite es más que suficiente para empezar. Así que, la próxima vez que llegue el antojo antes de abrir la app de delivery, vale la pena revisar la alacena, porque es muy probable que ya se tenga todo lo necesario para armar la base en casa.

La pregunta es: ¿ustedes son del equipo de la masa delgadita y crocante o prefieren que quede bien esponjosa?