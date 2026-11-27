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Mateo Sujatovich llega a Bogotá el domingo 29 de noviembre con una propuesta que cambia el foco de su carrera. En su visita anterior a Colombia llegó con banda completa; esta vez trae una gira titulada ‘Mateo’, donde se sube al escenario solo, alternando entre la guitarra y el piano. La idea es clara: quiere probar qué pasa con sus canciones cuando se quedan sin el abrigo de los arreglos y se presentan en su formato más desnudo.

Para Sujatovich, este movimiento es una declaración de principios sobre su propia identidad. Aunque desde 2018 el público lo conoce como Conociendo Rusia, él confiesa que ese nombre artístico nació, en parte, para proteger su intimidad y jugar con la fantasía, el vestuario y la imagen. Ahora, al titular el show con su nombre, dice que probablemente es el show más íntimo que hizo en su vida, porque no hay nada más íntimo que su nombre, algo que tenía bastante escondido.

El ADN del rock argentino y sus matices

La música de Mateo no es solo rock; es un reflejo de su cultura y sus raíces. El músico sostiene que su proyecto está profundamente enraizado en los pilares del rock nacional argentino, destacando que canta en el castellano de su país y no busca un tono neutro. Para él, cualquier persona que lo escuche puede identificar inmediatamente que se trata de un proyecto argentino.

En sus influencias, Sujatovich traza una línea directa que va desde los Beatles y el rock estadounidense hasta figuras locales. Menciona a Charly García como el máximo exponente, señalando que no existiría el trabajo de García sin la influencia de los Beatles o los Beach Boys. Sin embargo, resalta que el rock argentino tiene una carga de melancolía muy particular que proviene del tango, algo que lo diferencia radicalmente de otras escenas latinoamericanas.

Una diferencia marcada con el sonido caribeño

El músico comparte una anécdota sobre un festival en Chile donde compartió espacio con Juanes. Según Sujatovich, notó que en las canciones rockeras de Juanes hay momentos donde se siente el baile, algo que considera muy raro en el rock argentino. Describe su propio sonido como algo más "opaco" y "duro", alejado de la influencia caribeña, la salsa o la cumbia que suelen permear el rock de otros países de Latinoamérica. En su cabeza conviven más referentes como Soda Stereo, Cerati o The Cure que ritmos tropicales.

La lucha contra la presión del éxito

Pasar de la escena musical de Buenos Aires a ganar un Latin Grammy por ‘Cinco horas menos’ y colaborar con artistas de la talla de Natalia Lafourcade y Jorge Drexler no es sencillo. Sujatovich admite que es muy difícil que los reconocimientos y el éxito comercial no modifiquen a un artista, ya que las presiones y las ambiciones suelen entrar en juego.

a pesar de esto, él se define como un defensor de un ideal: intentar despojarse de todo ese ruido externo al momento de componer. Aunque reconoce que a veces se logra más y otras menos, su objetivo constante es limpiar su mente de esas cuestiones para poder crear música nueva con honestidad.

El valor de la versión en vivo

Cuando compara esta visita con su show de hace dos o tres años en Colombia, donde presentó el disco ‘Jet Love’ con toda su banda y equipo, el contraste es total. Esta vez busca que la voz esté completamente libre, sostenida únicamente por el instrumento. Sujatovich cree firmemente que las canciones en vivo suelen estar mejor que en el disco, o que una pieza que no convenció en la grabación puede atrapar al público desde otro lado cuando se escucha en el concierto.

Para él, la canción puede vestirse de muchas formas y disfruta explorar distintas versiones. Cuenta que a veces, antes del show, se lleva la guitarra a la habitación del hotel y se queda un rato escuchando cosas y leyendo para buscar cosas nuevas. Justo antes de empezar, reflexiona sobre todo el camino recorrido: el avión, el coche y el trayecto necesario para llegar a ese escenario específico.