Espectáculos

Jorge Medina llevó el regional mexicano hasta Osaka, Japón, donde convirtió una calle en su propio escenario. El cantante sinaloense compartió en Instagram un video donde se ve cómo se acerca a un músico local para pedirle la guitarra y, sin más producción, se lanza a cantar su tema “Mi segunda vida” frente a la gente que pasaba por ahí.

El momento fue posible gracias a Daiki Ichikawa, el guitarrista japonés que le prestó el instrumento. Medina le agradeció públicamente la colaboración. La publicación provocó numerosas reacciones entre sus fanáticos, que celebraron la naturalidad con la que se acercó al músico para compartir su talento.

No cualquiera se baja de la nube de ser una estrella y se pone a improvisar en una esquina en Asia. Es un movimiento muy genuino que demuestra que la música no necesita de luces ni de tarimas gigantes para conectar con la gente.

Esta no es la primera vez que el artista se pone en modo callejero durante sus viajes. A principios de 2026, hizo algo parecido en Portugal, donde le pidió la guitarra a una artista callejera para interpretar “El final de nuestra historia”, un clásico de su época en La Arrolladora Banda El Limón.

Medina, que estuvo casi dos décadas en La Arrolladora antes de salir en 2016, sigue moviéndose fuerte como solista. De hecho, ahora mismo se encuentra en la gira “Siempre Juntos” compartiendo escenarios con Josi Cuen.

¿Se imaginan encontrarse a un cantante famoso así de la nada mientras caminan por la ciudad? Nosotros diríamos que sí, ¡qué parche!