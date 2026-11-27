¿Cómo expresar un dolor que muchas veces no tiene palabras? La banda bogotana The Vue aborda esa pregunta en el video musical oficial de «Duele», una canción que transforma la experiencia de perder a alguien importante en una historia sobre la ausencia, los recuerdos y la aceptación.

El video cuenta con el protagonismo de Sergio Palau, recordado por interpretar a Salcedo en la serie colombiana «La primera vez». El actor encarna a alguien que encuentra en la música un camino a través de sus emociones: mediante el baile, los gritos y la liberación física, su personaje convierte el dolor en catarsis, demostrando que el duelo también se puede manifestar a través del movimiento y el desahogo.

«Duele» nació a partir de una vivencia personal de la banda: la pérdida de seres queridos cercanos a The Vue en 2021, entre ellos un familiar muy cercano de Wen, vocalista de la agrupación. Compuesta ese mismo año y grabada en 2025, la canción fusiona indie pop, pop alternativo y texturas electrónicas, contrastando la melancolía de su mensaje con una energía que invita a cantar, bailar y dejar salir las emociones.

La banda también estrenó una sesión en vivo de «Duele», grabada en una sola toma en los estudios Avant Garde de Bogotá junto al equipo de Duck Session, dejando a un lado la historia del video para darle todo el protagonismo a la interpretación musical.

The Vue está integrada por Tatiana Lima, Nelson Niño, Nicolás Paredes y Daniel Hernández, y continúa explorando las posibilidades emocionales del indie pop alternativo.

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