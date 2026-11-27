Famosos

Valentina Lizcano reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso mientras se movilizaba en un taxi en Medellín. La actriz contó que el episodio ocurrió cuando regresaba del aeropuerto de Rionegro y, debido al cierre de un túnel, el conductor tomó la vía Las Palmas, la cual tiene tramos poco transitados.

Según Lizcano, el hombre empezó a hacerle comentarios que la hicieron sentir incómoda, llegando a decirle: "Usted tan bonita y andando sola". Además, el conductor se metió en su vida sentimental asegurando que su esposo debía cuidarla. La actriz no dejó pasar la situación y cuestionó por qué un desconocido que no es de su confianza se siente con el derecho de coquetear.

Para la artista, que el hombre le dijera que es linda no tiene ninguna justificación, dejando claro que su apariencia o la ropa que llevaba puesta no validan ese comportamiento. "Esa vaina constituye acoso", sentenció la actriz, lamentando que las mujeres tengan que sentirse inseguras en actividades tan cotidianas como usar un transporte público.

Así reaccionó la actriz para protegerse

Por el temor que sintió durante el trayecto, Valentina decidió llamar a una persona cercana llamada Santi y compartió su ubicación con varias amigas para que estuvieran pendientes de ella hasta que llegara a su casa. Aseguró que se sintió en peligro durante todo el tiempo del recorrido.

Ante posibles críticas sobre por qué no se bajó del carro o no enfrentó al conductor, Lizcano explicó que no era seguro exponerse a una confrontación en una carretera oscura y poco transitada contra un hombre que estaba manejando.

Finalmente, la actriz aclaró que su intención no es generalizar sobre todos los hombres o los taxistas del aeropuerto, pero consideró necesario hacer público el hecho porque, aunque no todos sean así, estas situaciones pasan. Honestamente, qué rabia que todavía tengamos que pasar por esto en un trayecto tan sencillo. ¿Ustedes qué harían en una situación así?